Ilfattoquotidiano.it - “Prende in giro l’Italia e gli italiani”: polemiche a Eurovision Song Contest per “Espresso macchiato” di Tommy Cash. Ecco chi è il rapper estone contestato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Me like to fly privati with 24 carati also mi casa very Grandioso. Me money numeroso. I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It’s hard until you make it“. Sono solo alcuni dei versi “incriminati” del brano “” di(vero nome Thomas Tammemets), selezionato dall’Estonia per entrare in gara aa Basilea, in Svizzera, che si terrà dal 10 al 17 maggio. Una sequenza di luoghi comuni sul, non proprio un capolavoro sul versante del testo, ma è bastato poco per accendere gli animi.Il 33enne, ma è noto da quindici anni per i suoi video e le composizioni rap piuttosto spinte e i suoi suoni audaci. Come riferisce anche il sito diè “un artista concettuale di successo che combina l’estetica post-sovietica con le tendenze globali, mescolando tenerezza cruda con umorismo contorto”.