Ucraina le perplessità di Meloni a Parigi | serve coinvolgere anche degli Stati Uniti

Giorgiaè stata a lungo in dubbio sull’opportunità di partecipare o meno al vertice disull’. Alla fine, obtorto collo, è andata (arrivando in ritardo e senza rilasciare dichiarazioni) per portare il punto di vista dell`Italia, mettendo in chiaro tutte le sue “” per un formato – ha detto, secondo quanto si apprende – che “esclude” molte nazioni, a partire da quelle “più esposte” al rischio di estensione del conflitto.Al tavolo, riper tre ore, oltre a Macron ec’erano il cancelliere tedesco Olaf Scholz; il primo ministro polacco Donald Tusk; quello spagnolo Pedro Sz; quello dei Paesi Bassi Dick Schoof; la premier danese Mette Frederiksen; il primo ministro britannico Keir Starmer; il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte.