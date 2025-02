Parigi leader europei divisi al vertice sull’Ucraina | Italia e Germania frenano sull’invio di truppe Rutte | Clima buono ma nessuna decisione

Leggi su Open.online

Tre ore e mezza di confronto serrato sul futuro della sicurezza in Europa e Ucraina non sembrano essere bastate ad allineare isulla strategia. Anel tardo pomeriggio di lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito attorno al tavolo in und’emergenza a formato inedito 11 capi di Stato e di Governo: il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Keir Starmer, l’na Giorgia Meloni e il polacco Donald Tusk, lo spagnolo Pedro Sanchez, l’olandese Dick Schoof e la danese Mette Frederiksen. E poi ancora il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il segretario generale della Nato Mark, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nell’incontro, preceduto da un colloquio telefonico «sincero» di una ventina di minuti tra Macron e il presidente statunitense Donald Trump, ihanno provato a intendersi sulla risposta da dare alla sfida lanciata proprio da quest’ultimo, con l’apertura di una trattativa diretta con Vladimir Putinche rischia di lasciare l’Europa appunto, ai margini e indeboliti.