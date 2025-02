Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Rondinella a Sinalunga. La Sestese col Cenaia

Indopo l’anticipo che si è giocato ieri fra Viareggio-Real Forte Querceta (0-2), oggi, alle 14,30, si completano le altre gare relative alla 23 esima giornata di campionato con questo programma. Girone A. Arbitro: Mauro di Pistoia. In vista della gara di ritorno di mercoledì di Coppa con il Gambettola,priva di Lorenzo Matteo, Piccini e Cucinotta. Girone B Grassina-Signa 1914. Arbitro: Cornello di Firenze. Il Grassina è senza Betti ma recupera Fabiani. Ospiti privi di Capochiani, Pietro Tempesti e Giuliani. Affrico-Nuova Foiano. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Villagatti non avrà Gori con Tamburini in dubbio; rientra Stella. Aretini senza Tenti e Cacioppini. Scandicci-Val. Mazzola. Arbitro: Giannini di Pontedera. Allo stadio di San Casciano ingresso omaggio ai ragazzi Blues e ai loro genitori per sostenere uno Scandicci privo di Guidelli, Fasciana, Saccardi, Caddeo, Del Pela; rientra Viligiardi.