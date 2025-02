Ilgiorno.it - L’affascinante mondo delle api. Mostra e incanti

Leggi su Ilgiorno.it

Un affascinante viaggio nelapi, tra scienza, arte e letteratura è proposto dall’associazione Vivere Crenna per l’edizione 2025 di Filosofarti, con l’iniziativa “Api e uomini: siamo tutti nello stesso favo”. L’appuntamento è per domenica alle 16.30 a Villa Delfina, via Donatello 9, a Gallarate. A guidare il pubblico alla scoperta degli studi scientifici su queste straordinarie creature sarà Giorgio Della Valle mentre Annamaria Inversetti esplorerà il ruoloapi nell’immaginario collettivo, attraverso le opere di artisti e letterati che dall’antichità hanno tratto ispirazione dalla loro operosità e dal loro. Completa il programma l’esposizione di una serie di acquerelli di Ferruccio Locarno,dedicata alapi. Lasarà visitabile esclusivamente domenica 16 febbraio, dalle 16 alle 20.