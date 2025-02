Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Vigor: esordio di Giovanneschi. Atletico Fucecchio in campo a Massa

Diciannovesima giornata di Serie C1 con un solo obiettivo per, ossia riscattare le ultime due battute d’arresto consecutive e riprendere la propria corsa verso i play-off. Ed entrambe hanno due impegni sulla carta abbordabili per farlo. Dopo essere rimasto a secco di gol per due gare l’proverà a sbloccarsi stasera alle 21.30 suldel Città di. I bianconeri locali hanno ben otto punti in meno, ma vengono da due vittorie consecutive contro La 10 Livorno e Futsal Lucchese, che due settimana fa ha travolto 10-0 proprio i Colchoneros. A complicare le cose per i biancorossi le tante assenze tra infortunati e squalificati. Alle 22.15 al palazzetto dilaospita invece la Virtus Poggibonsi, penultima in classifica con 10 punti, ben 15 in meno dei ragazzi di Gabriele, che sostituisce l’esonerato Poli.