Secondo Kaupo Rosin, direttore generale del servizio d’intelligence estone per l’estero (Välisluureamet), la Russia è “in linea di principio disposta” aun cessate il fuoco in Ucraina, ma solo per “”, poiché il leader Vladimirnon ha abbandonato le sue ambizioni imperiali. Parole pronunciate ieri, nel giorno della telefonata trae il presidente americano Donald Trump per l’avvio di negoziati dopo quasi tre anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.Rosin ha parlato con i media in occasione della presentazione del rapporto annuale del servizio. Secondo l’analisi dell’intelligence estone, il Cremlino punterebbe ad ampliare le sue forze armate raggiungendo i 1,5 milioni di militari, rispetto ai 600.000–700.000 della fine del 2022. Il rapporto afferma che nuove unità militari russe saranno inviate in Ucraina per acquisire esperienza in combattimento.