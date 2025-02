Quifinanza.it - PlayStation Network down per 24 ore, via ai risarcimenti di Sony per alcuni utenti

Leggi su Quifinanza.it

Oltre 24 ore diper ildi, dalle 18 del 7 febbraio alle 19 del giorno seguente. Milioni dinon hanno potuto accedere a servizi essenziali come i giochi online, la gestione dell’account e ilStore, e soprattutto non hanno potuto usufruire dei vantaggi a pagamento degli abbonamenti, come la possibilità di scaricare e usare i titoli dei piani Plus.Si è trattato del disservizio più lungo della storia del brand dal 2011, ai tempi del Psn Gate, dopo il quale la multinazionale giapponese fu costretta a pagaremilionari alla comunità dei gamer. Sono in tanti a chiedersi se anche questa volta glisi vedranno ricompensati per le ore di gioco perse.È arrivato in queste ore un comunicato dai vertici diche chiarisce che sì,avranno effettivamente un risarcimento, ma non è certo quello auspicato nel corso delle tante ore di blackout del mondo videoludico.