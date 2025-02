Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Benevento 2-0 LIVE: Adzic show a Biella! I bianconeri mantengono il raddoppio

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di) – Prova di maturità importante dellaGen che – reduce da 10 risultati utili consecutivi – affronta una delle prime della classe, il.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAGen2-0: sintesi e moviola(di Enrico Pecci)1? Fischio d’inizio – È cominciataGen-.3? Problemi per Pietrelli – L’attaccante dolorante dopo un contrasto. Nulla di grave: riesce a proseguire il match senza problemi.6? Contropiede Juve – Ripartenza deiguidata da Guerra, ma la difesa delsi chiude bene e allontana il pericolo.