Milano nuova capitale dei Datacenter

La tecnologia corre veloce e con l’intelligenza artificiale ha messo il turbo. Chi riesce a elaborare i dati in modo più rapido e a immagazzinarne il più possibile, ha fatto bingo. E l’Italia si sta mettendo al passo grazie a investimenti importanti, intorno a. Ma prima serve ricordare di cosa parliamo. Il concetto chiave è quello di «data center», ovvero un luogo in cui sono conservati i computer e le relative apparecchiature hardware. Serve a ogni azienda per eseguire le applicazioni web, offrire servizi ai clienti, vendere prodotti o far funzionare le applicazioni. Fino a qualche anno fa questa struttura fisica era collocata in una stanza. Poi lo sviluppo del «cloud computing» (tutto, dal calcolo all’archiviazione, è affidato a Internet) ha fatto nascere la necessità di grandi centri per i dati esterni, gestiti da società che offrono l’infrastruttura come servizio.