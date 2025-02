Oasport.it - LIVE Inghilterra-Francia 12-18, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: i transalpini si riportano a +6

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-GALLES DIDALLE 15.1564?nuovamente pericolosa all’interno dei ventidue avversari, ma Marcus Smith perde il pallone e commette un in avanti.63? Triplo cambio anche in casa: fuori Stuart, Cowan-Dickie e Martin, dentro Heyes, George e Chessum.62? Manca la trasformazione Ramos.61? METAAAAA! PENAUD! Con una reazione rabbiosa i, grazie anche all’apporto pesante dei nuovi innesti, va a segno con l’ala.12-18!60? Intanto laha operato tre cambi: fuori Gros, Mauvaka e Atonio, dentro Baille, Marchand e Colombe.59? Marcus Smith non trasforma la meta, gli inglesi rimangono sotto nel punteggio.58? METAAAAAA! FREEMAN! Dal nulla i padroni di casa si inventano la meta che può valere il sorpasso.