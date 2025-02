Lopinionista.it - A Roma “Johan Galtung e il giornalismo di pace. Scienza, informazione e comunicazione per la pace”

– A un anno dalla scomparsa di, tra i pionieri degli studi sullae del “di”, lunedì 17 febbraio dalle 9.30 alle 13.30 si terrà presso la Sala Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Piazzale Aldo Moro, 7– l’evento formativo per giornaliste/i e comunicatrici/ori pubblici “e ildiper la”. Sarà l’occasione per ricordarlo e per fare una riflessione suldie sull’responsabile. Lae l’hanno una grande influenza sulla prevenzione dei conflitti armati e sul loro evolversi una volta che sono scoppiati. Possono alimentarli, rendendo il clima più infuocato e conflittuale, oppure contribuire a superarli, attraverso la mediazione e il dialogo.