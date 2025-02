Tg24.sky.it - Razzismo alla partita di basket under-19: niente squalifica per la giocatrice insultata

Nessunaper la giovanedidell'Happy Riminicon frasi razziste dagli spalti dmadre di cestista della Nuova Virtus Cesena durante un match del campionato-19 lo scorso 3 febbraio (GUARDA IL VIDEO). Il giudice sportivo Fip dell'Emilia-Romagna ha deciso per lei solo una "deplorazione" per aver lasciato il campo ed essersi diretta verso la donna, comportamento per cui è stata espulsa, con riconoscimento dell'attenuante per aver reagito ad una grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista. Per la Nuova Virtus Cesena, invece, 3 turni a porte chiuse per il comportamento discriminatorio di una sua sostenitrice.