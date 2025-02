Cityrumors.it - Briatore sta con Meloni e difende Alemanno: “La Premier vada avanti e che accanimento sull’ex Sindaco”

L’imprenditore incoraggia la presidente del Consiglio sull’avviso di garanzia: “E’ coraggiosa e rappresenta l’Italia come nessuno ha mai fatto prima”Flavioa spada tratta Giorgiae dedica anche un pensiero a quanto sta accadendo a Gianniancora in carcere da Capodanno per non avere rispettato le disposizione del tribunale di sorveglianza sugli arresti domiciliari. Quanto è accaduto ae all’avviso di garanzia che le è stata inviato, per l’imprenditore non è una forma corretta di democrazia e di giustizia: “Non capisco come si faccia ad accettare tutto questo,rappresenta l’Italia come nessuno e chi fa impresa e lavora all’estero come me, sa bene quanto sta facendo e quanto impegno mette nel lavorare al meglio per il nostro paese, io come tanti altri imprenditori siamo contenti di quello che sta facendo e come lo sta facendo,e non si fermi”sta con: “Lae che” (Ansa Foto) Cityrumors.