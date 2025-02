Palermotoday.it - Terremoti e fuga da Santorini, il tour operator palermitano che vive nell'isola: "Nulla da temere, non vado via"

Leggi su Palermotoday.it

Tra le migliaia in persone indapreoccupate dallo sciame sismico che da una decina di giorni sta facendo tremare l'greca, lui non c'è. Gianluca Chimenti,, 38 anni, dal 2007e Cicladi, non ha intenzione di lasciare la sua casa e il suo posto di lavoro. In.