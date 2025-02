Ilgiorno.it - Enozioni a Milano: Ais Lombardia premia Cesare Battisti, Stevie Kim e Mattia Vezzola

Uno degli chef più amati e seguiti della scena culinaria milanese, ma non solo, l’Italian Wine Evangelist che comunica il vino italiano nel mondo con grande entusiasmo e orgoglio ed infine uno dei più stimati winemaker del Belpaese, indiscusso maestro del Metodo Classico e dei vini rosé. SonoKim ei vincitori del Premio2025 che ogni anno incorona tre personaggi del mondo enogastronomico italiano che si sono distinti, per professionalità e doti comunicative.La settima edizione di, l’annuale appuntamento ideato e organizzato da Aisaccoglie sabato 1 e domenica 2 febbraio moltissimi sommelier provenienti da tutta lae non solo, per partecipare a masterclass e banchi di assaggio dove il vino e la sua capacità di suscitare ‘’ sono i protagonisti assoluti.