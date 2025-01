Oasport.it - Volley, Verona-Trento e Piacenza-Civitanova i match clou della 18ma giornata di Superlega! Perugia all’esame Taranto

Il campionato didi pallavolo maschile si prepara a un weekend ricco di emozioni e sfide molto importanti in chiave griglia playoff e salvezza. La volata finale è vicina e ora non si può più sbagliare. Tutte le partite sono in programma domenica 2 febbraio.Il primo, alle 16.00, vedrà la Ranaospitare l’Itas Trentino in un incontro cruciale per la parte altaclassifica. La squadra veneta, reduce da una strepitosa performance nella Final Four di Coppa Italia, in cui è arrivata a un passo dalla vittoria, cercherà un altro risultato importante per rimanere nelle posizioni di vertice. La squadra allenata da Stoytchev, ex di turno, si presenta con la voglia di riscatto e di risalire la graduatoria, ma di fronte si troverà unache ha appena messo a segno una vittoria in Europa, dopo la delusione patita in semifinale di Coppa Italia.