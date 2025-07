Biasin | Lookman le cose cambiano! Su Thuram certo di una cosa

Fabrizio Biasin ha parlato sul possibile futuro di Lookman: l’atalantino è ormai nel mirino dell’Inter, con il club pronto a sferrare l’attacco. Poi una battuta su Marcus Thuram. MERCATO – Il giornalista Fabrizio Biasin si è pronunciato alle frequenze di Radio Sportiva e ha parlato anche della situazione legata a Lookman, da alcuni giorni finito nel mirino di Marotta e Ausilio. Queste le parole del noto tifoso: « Quanto può cambiare tutto in poco tempo. Solo lunedì mattina tra i tifosi circolava malcontento per un mercato giudicato poco convincente. Oggi, invece, l’opinione è completamente ribaltata e la dirigenza viene vista sotto una luce positiva. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «Lookman, le cose cambiano! Su Thuram certo di una cosa»

