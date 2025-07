Fiesole salva la Festa de L’Unità Montanari ospite del Pd per Gaza | Oggi manca la vera politica

Firenze, 17 luglio 2025 – La Festa de L’Unità di Fiesole ha preso il via, con un nome importante, Tomaso Montanari, e un argomento di forte impatto: il “genocidio” in atto a Gaza. Ma quest’anno la kermesse va in scena in formato mini, anzi pocket. Dopo 73 edizioni consecutive, quest’anno la storica kermesse della sinistra rischiava seriamente di saltare, travolta da burocrazia, carenza di volontari e da una crisi politica profonda che ha colpito anche il circolo locale del Partito Democratico, ancora oggi privo di un segretario. A salvare la manifestazione è stato uno sforzo dell’ultima ora, che ha permesso almeno di mantenere viva la tradizione, seppur in forma ridotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

