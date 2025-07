La Premier League fa tremare la Juventus | un bianconero nel mirino

Sirene inglesi per il calciatore della Juventus: il club di Premier League fa sul serio per il bianconero. Le ultime sullo scenario di mercato Oltre agli acquisti già in programma, con la situazione legata a Francisco Conceiçao che è indubbiamente la più scottante, la Juventus non deve rimanere passiva sul piano delle cessioni. I bianconeri devono sfoltire la rosa, cercando di liberarsi dei profili già tagliati fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor il prima possibile. Primo tra tutti Dusan Vlahovic, intorno al quale non si fermano le voci sul possibile passaggio al Milan dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, ma chiaramente non è il solo messo alla porta. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

