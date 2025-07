Femminicidio in Brianza | Geraldine uccisa dall’ex marito | la fuga dal Perù per sfuggire alla violenza dell’uomo

Un’aggressione fatale vicino a casa. Geraldine Sanchez, 34enne di Lima trasferitasi a Macherio (Monza), è stata trovata senza vita la scorsa notte (intorno alla mezzanotte) nei pressi di un’ex caserma dei Carabinieri. L’ex marito, il trentatreenne peruviano  Alexander Villcherrez Quilla, è accusato di omicidio volontario e atti persecutori. Le indagini hanno subito puntato verso di lui, e il 18 luglio la Procura di Monza ha emesso un decreto di fermo. L’agguato: un confronto che si trasforma in tragedia. Secondo le ricostruzioni, Geraldine stava tornando a casa dopo il lavoro quando è stata affrontata dall’ex marito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Femminicidio in Brianza: Geraldine uccisa dall’ex marito: la fuga dal PerĂą per sfuggire alla violenza dell’uomo

