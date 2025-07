Taranto in emergenza sicurezza Fsp | Il Ministero non può più ignorare

Tarantini Time Quotidiano “L’ennesima sparatoria avvenuta ieri sera nel rione Tamburi, con un tragico bilancio di tre feriti e un morto, riporta drammaticamente l’attenzione su una questione che da tempo denunciamo con forza e senso di responsabilitĂ : la sicurezza nella Provincia di Taranto è ormai fuori controllo”. Lo dichiara Rocco Caliandro, segretario provinciale del sindacato di Polizia di Stato Fsp. “Non possiamo che esprimere sgomento e rabbia di fronte a un’escalation di violenza che, in poco piĂą di un mese, ha visto susseguirsi episodi gravissimi. GiĂ l’11 giugno scorso avevamo lanciato un chiaro allarme: le risorse umane e materiali sono insufficienti, le scelte gestionali appaiono incomprensibili e a farne le spese sono sia i cittadini che gli operatori di Polizia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto in emergenza sicurezza, Fsp: “Il Ministero non può piĂą ignorare”

