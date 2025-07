Meloni | giù arrivi illegali avanti con soluzioni innovative

Roma, 17 lug. (askanews) – Sull’immigrazione l’obiettivo da qui a fine legistratura è “continuare a far scendere gli arrivi illegali, e continuare a rivoluzionare l’approccio europeo: ora si parla di difesa dei confini, non solo redistribuzione, e questo è merito dell’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. “Proseguo anche su soluzioni innovative, nonostante l’opposizione politicizzata di certa magistratura e della sinistra immigrazionista. Gli italiani ci hanno chiesto di governare l’immigrazione, e non ci faremo fermare”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

