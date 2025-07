Atletica Gaya Bertello impressiona sui 100 a Bergen 13 azzurri in finale agli Europei U23

Bilancio positivo sul fronte italiano al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 23 di atletica 2025, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). Day-1 in cui sono stati assegnati i primi due titoli della rassegna continentale dedicata alla categorie Promesse, ma tantissimi azzurri erano impegnati tra batterie e qualificazioni per cercare di avvicinarsi all’obiettivo medaglia. Decimo posto nella finale del peso femminile per Anna Musci (non al meglio fisicamente), che esce di scena dopo tre lanci non andando oltre un modesto 14.96 in una gara vinta dalla tedesca Nina Chioma Ndubuisi con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Gaya Bertello impressiona sui 100 a Bergen. 13 azzurri in finale agli Europei U23

In questa notizia si parla di: atletica - bergen - azzurri - finale

Atletica, 89 azzurri convocati per gli Europei U23 di Bergen - Sono 89 gli azzurri selezionati (48 uomini, 41 donne) per i Campionati Europei U23 di atletica di Bergen (Norvegia) in programma dal 17 al 20 luglio.

Atletica, le ambizioni dell’Italia agli Europei U23. Sioli, Pernici e Sito i big azzurri a Bergen - Tutto pronto al Fana Stadion di Bergen per i Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2025, in programma da giovedì 17 a domenica 20 luglio.

: Day 1 a Bergen: nell’asta Bertelli si qualifica con un salto a 5,30, la martellista Mori avanti con la seconda misura (68,39), ok anche Musci nel peso Tra i promossi in semifinale, Bernardi nei 100 (10. Vai su Facebook

Europei U23 al via: finale per tre azzurri; Atletica, Gaya Bertello impressiona sui 100 a Bergen. 13 azzurri in finale agli Europei U23; Bergen: sfreccia Bertello, altri 12 in finale.

Atletica: 50 azzurri in gara nella prima giornata dei Campionati Europei U23 di Bergen - Saranno 50 gli azzurri in gara oggi nella prima giornata dei Campionati Europei U23 di Bergen, in Norvegia, un numero record (oltre la metà del team che conta 89 atleti in totale), in un 'day 1' dedic ... napolimagazine.com scrive

Europei U23 al via: finale per tre azzurri - Sulla pedana dell’asta basta un salto per Simone Bertelli a 5,30, quota di ingresso superata con a ... Da fidal.it