Caltagirone attacca Nagel | Falsità su Mps-Mediobanca

Milano, 17 luglio 2025 – Volano gli stracci ai piani alti della finanza italiana. Francesco Gaetano Caltagirone accusa Alberto Nagel di aver raccontato “due oggettive falsità” sulla partecipazione all’Ops lanciata da Mps su Mediobanca. Il botta e risposta di ieri è solo l’ultimo capitolo dello scontro che sta infiammando il risiko bancario, con implicazioni potenzialmente esplosive su Generali e sugli assetti di controllo della finanza tricolore. Il casus belli è una dichiarazione del ceo di Piazzetta Cuccia, che ha insinuato come Caltagirone abbia acquistato ‘significativi pacchetti’ di azioni Mps in prossimità dell’assemblea del 17 aprile, e che avrebbe beneficiato — assieme a Delfin, Banco Bpm e Anima — di un trattamento uniforme nel collocamento accelerato del 15% del Tesoro lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caltagirone attacca Nagel: “Falsità su Mps-Mediobanca”

In questa notizia si parla di: caltagirone - nagel - falsità - mediobanca

Mps, Caltagirone: «Due oggettive falsità nelle affermazioni di Nagel» - Le affermazioni dell'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel inerenti all?offerta di Mps "oltre a risultare sovente inesatte e del tutto strumentali e infondate, contengono.

Caltagirone risponde a Nagel: "Su Mps due affermazioni false, mai acquisti rilevanti né stesso prezzo nell’ABB del Tesoro" - Il Gruppo Caltagirone replica alle dichiarazioni dell’AD di Mediobanca sull’Ops Mps, contestando ricostruzioni ritenute inesatte e respingendo due accuse definite oggettivamente infondate Il Gruppo Caltagirone ha rilasciato una nota stampa in risposta a quanto dichiarato dal dott.

Mediobanca, Caltagirone contro Nagel: “False affermazioni sull’offerta di Mps” - Nel mirino le parole dell’ad di Piazzetta Cuccia: “Non c’è stato significativo acquisto di azioni Mps a ridosso dell’assemblea di aprile” del Montepaschi

#Mps-#Mediobanca, si infiamma lo scontro. Caltagirone: “Falsità in affermazioni di Nagel” Vai su X

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/mediobanca-caltagirone-falsita-affermazioni-nagel-sull-offerta-mps-AHUqFslB Vai su Facebook

Mediobanca: Caltagirone replica a Nagel, non ha detto falsità? le ha scritte; Mps-Mediobanca, si infiamma lo scontro. Caltagirone: “Falsità in affermazioni di Nagel”; Caltagirone a Nagel: dici falsità sull'acquisto di azioni Mps. La replica: hai triplicato le quote prima dell'assemblea.