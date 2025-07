Calciomercato Roma trattativa avanzata per quel centravanti Gasperini sogna il grande colpo giallorosso!

Calciomercato Roma: trattativa avanzata per Evan Ferguson dal Brighton. La situazione attuale Nel panorama del Calciomercato Roma, un nome sta rapidamente conquistando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori: Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto giornalista di mercato, la trattativa per portare Ferguson nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, trattativa avanzata per quel centravanti. Gasperini sogna il grande colpo giallorosso!

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Bologna, si tratta per un ritorno; Roma, Solbakken verso il ritorno in Norvegia: trattativa avanzata con il Molde; Roma, trattativa avanzata per Gourna-Douath. Può uscire Cristante: idea per Milan e Fiorentina.

Calciomercato Roma 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni - La nuova era giallorossa è cominciata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, e a Trigoria è già iniziato il lavoro per modellare una rosa in grado di ... Segnala stadiosport.it

Roma, l'Al-Qadsiah: "Trattativa avanzata per Dybala, mancano i dettagli" - Si infittisce la trama legata al futuro di Paulo Dybala, entrato negli ultimi giorni nei radar dell`Al- Si legge su calciomercato.com