Gaza Israele ha dichiarato che il bombardamento alla chiesa Sacra Famiglia è stato un errore

Israele ha espresso «profondo rammarico» per il bombardamento alla Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, definendolo un tragico errore e sottolineando che «ogni vita innocente persa è una tragedia». In un comunicato diffuso su X, l’Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha aggiunto: «Condividiamo il dolore delle famiglie e dei fedeli» e ha ringraziato «Papa Leone per le sue parole di conforto». Le autorità israeliane hanno inoltre assicurato che «Israele sta indagando sull’incidente e resta impegnato nella protezione dei civili e dei luoghi sacri». La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha reso noto Donald Trump, dopo i raid a Gaza e in particolare quello che ha colpito la chiesa, ha contattato Netanyahu per chiedere spiegazioni, precisando che «la reazione del presidente non è stata positiva». 🔗 Leggi su Lettera43.it

