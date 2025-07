La bandiera bianca del nuovo Merckx | Evenepoel ha un grande futuro ma il presente

"Spesso sarò isolato, dovrò correre con la testa", aveva detto. Ma alla prima difficoltà nella Grande Boucle Remco si è fermato. Pogacar e Van der Poel restano irraggiungibili. E il sogno di vincere un grande giro sta svanendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La bandiera bianca del "nuovo Merckx": Evenepoel ha un grande futuro, ma il presente...

La bandiera bianca del nuovo Merckx: Evenepoel ha un grande futuro, ma il presente...; Eddy Merckx e Tom Boonen duri con Wout van Aert: Vittoria lasciata a Laporte? Se ne pentirà; Vuelta: Evenepoel trionfa a Madrid.

Evenepoel lascia il Giro d'Italia: positivo al Covid - La sera della sua vittoria nella cronometro di Cesena, il secondo successo di tappa in nove tappe, il belga della Soudal- Si legge su repubblica.it

Evenepoel come Merckx e Pantani: ritirato in maglia rosa - Savona con 1’41” di vantaggio su Felice Gimondi e sembra avviato a una comoda vittoria, la seconda consecutiva ... Lo riporta repubblica.it