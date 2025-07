Atp Finals Binaghi attacca | Ci sono dei problemi non sarà banale tenerle in Italia Scontro col governo? Se serve mi faccio da parte

Il “problema” delle nuove leggi è che “sono incompatibili con gli accordi già in essere tra noi e Atp “. Le prime minacce al governo arrivano nel giorno della presentazione delle Atp Finals di Torino: il presidente della FederTennis, Angelo Binaghi, passa al contrattacco e aleggia il rischio che l’Italia si veda togliere il prestigioso (e ricco ) torneo di tennis se il governo non dovesse fare retromarcia. Mentre Jannik Sinner vinceva Wimbledon, infatti, in Italia era ufficialmente iniziata la battaglia per decidere chi gestirà le Atp Finals, autentica gallina dalle uova d’oro, che i meloniani vogliono sfilare dal controllo della Federazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Binaghi attacca: “Ci sono dei problemi, non sarà banale tenerle in Italia. Scontro col governo? Se serve, mi faccio da parte”

Torino e l’Italia rischiano di perdere le Atp Finals. Il governo italiano, tramite un decreto legge, ha deciso di costituire una nuova Commissione tecnica e di gestione: Federazione italiana tennis e padel (ente privato) guidata da Angelo Binaghi e Sport e Salute ( Vai su Facebook

Atp Finals, il governo vuole entrare nell'organizzazione. Binaghi: «Pronto a farmi da parte» - Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi critica il Decreto Sport che inserisce Governo e Sport e Salute nell’organizzazione delle Atp Finals (in Italia fino al 2030), minacciando le dimissioni. Secondo corriere.it

Binaghi commosso: "Finals indimenticabili. La governance? Se il problema sono io, tolgo il disturbo" - Il presidente della Fitp ha presentato il masterplan dell'evento di novembre che resterà a Torino anche nel 2026: "C'è ancora qualche problema amministrativo, speriamo di risolverlo per far sognare an ... Da gazzetta.it