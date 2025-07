Inchiesta Milano Meloni | non dimissioni automatiche non cambio idea

Roma, 17 lug. (askanews) – La posizione sul caso di Milano “è quella che ho sempre in questi casi. Penso che la magistratura debba fare il suo corso e penso, per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni, sono scelte che anche il sindaco deve fare sulla base della sua capacitĂ in questo scenario di governare al meglio. Non cambio posizione in base al colore politico dell’indagato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Elisabetta Belloni all’Irccs, dopo le dimissioni dall’incarico in Europa la nomina come consulente all’istituto dei tumori di Milano - La nomina è stata presentata nei giorni scorsi al Cda da Gustavo Galmozzi, presidente dell’Istituto, che ha sostenuto con convinzione l’ingresso di Belloni.

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, Conte: “Dimissioni di Sala? Chi ha responsabilità politica tragga le conseguenze” - “Se servono le dimissioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo le nuove richieste di arresti, compresa quella dell’assessore Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana, ndr)? Noi non entriamo mai nelle vicende giudiziarie, perché quella è responsabilità penale.

Terremoto giudiziario a Milano, FdI chiede le dimissioni di Sala: «La misura è colma» - « Giuseppe Sala informi l’Aula e si dimetta ». FdI chiede il passo indietro del sindaco di Milano, dopo la richiesta di arresto avanzata dalla Procura nei confronti dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

Ignazio La Russa: "La giunta Sala è inadeguata a Milano". Così il presidente del Senato commenta l'inchiesta sull'urbanistica Vai su Facebook

