Firenze, 17 luglio 2025 – Tre fasci luminosi a disegnare nella notte la bandiera italiana hanno ’avvisato’ la famiglia Moretti che il Castello di Sammezzano era davvero di loro proprietĂ . Le luci sull’immobile sono state un’idea e una sorpresa della ditta che da tempo svolge le funzioni di sorveglianza all’intero complesso. Un modo per far sapere che il countdown era terminato, che il tempo per esercitare l’eventuale prelazione da parte dello Stato sull’edificio storico era scaduto. Ora si può festeggiare. La piĂą felice è lei, Ginevra Moretti, amministratore della Smz srl, societĂ che ha acquistato Sammezzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sammezzano riparte, il futuro adesso è possibile: “Area museo e parco storico saranno aperti al pubblico”