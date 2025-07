Regionali Schlein tesse tela possibile direzione entro luglio

Roma, 17 lug. (askanews) – Elly Schlein prosegue a tessere la tela per le prossime regionali, dopo l’incontro con Eugenio Giani lunedì scorso ieri ha visto il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ottenendo l’ok all’avvio di un percorso che – senza veti su alcun nome – possa portare a “il candidato presidente in grado di rappresentare e fare sintesi in tutta l’area progressista”. Una formula prudente, perché De Luca non pone veti ma chiede anche che non ci siano scelte precostituite e anche perché in quella regione il candidato sarà comunque espressione M5s. Un nome sul tavolo però c’è, è quello di Roberto Fico, e il fatto del giorno è che il presidente uscente dichiara di non porre pregiudiziali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: regionali - schlein - tela - tesse

ESCLUSIVA/ Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni - Tempo di lettura: < 1 minuto di Redazione Politica A quanto apprende Anteprima24.it, è previsto nei prossimi giorni l’incontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein per discutere delle Regionali in Campania.

Con il 4-1 alle regionali Schlein si prende tutto il Pd. Timori nella minoranza: quasi quasi ci conviene perdere - A microfoni aperti non lo dice nessuno: “E se davvero vinciamo le regionali? Chi la schioda più? Quasi quasi ci conviene perdere ”.

Comunali, Schlein: “Bella vittoria, premessa per le Regionali in autunno” - BOLOGNA – “È una bella giornata per i progressisti e le progressiste, una bella tripletta al primo turno”, che costituisce anche “la migliore premessa” in vista delle Regionali in autunno, sempre cercando la “massima unità” tra le forze progressiste.

Regionali, Schlein tesse tela possibile direzione entro luglio; Il campo largo punta alle regioni, l’obiettivo è il 4-1 in autunno; Gli uomini di De Luca sfidano Schlein: «Noi abbiamo le tessere, voi?».

Regionali, Schlein tesse tela possibile direzione entro luglio - (askanews) – Elly Schlein prosegue a tessere la tela per le prossime regionali, dopo l’incontro con Eugenio Giani lunedì scorso ieri ha visto il presidente della Campania Vincenzo De Luc ... Secondo askanews.it

Regionali, De Luca incontra Schlein: verso l'accordo su Fico candidato in Campania - Elly Schlein ha visto Vincenzo De Luca sulle Regionali di autunno. Segnala informazione.it