Lookman Inter si complica la situazione tra club e giocatore! L’Atalanta vuole evitare questa cosa

L’Atalanta è in attesa di chiarimenti sulla situazione di Lookman pronto ad approdare all’Inter. Il club orobico vuole evitare una lunga trattativa. Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dell’ Atalanta, ha espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Il giocatore, protagonista con la maglia dei bergamaschi nelle ultime stagioni, ha attirato l’interesse di grandi club, tra cui l ‘ Inter, che ha fatto una prima offerta. Tuttavia, l’ Atalanta non ha accettato la proposta dell’ Inter, che includeva 40 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club orobico ha dichiarato di non essere disposto a cedere il proprio attaccante a queste condizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, si complica la situazione tra club e giocatore! L’Atalanta vuole evitare questa cosa

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

Lookman, l'Atalanta rimbalza l'Inter e nell'intreccio finisce Nico Gonzalez - Va avanti la trattativa tra i due club per l'attaccante nigeriano, con l'argentino della Juve che resta tra le opzioni ... Si legge su tuttosport.com

