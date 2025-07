Firenze, 17 luglio 2025 – La notizia dei nuovi direttori è arrivata mercoledì sera, sulla scia delle polemiche per le dichiarazioni del ministro Alessandro Giuli, che pareva intenzionato a riaprire il bando per l’assegnazione degli incarichi in cinque dei piĂą importanti musei statali. Giuli si diceva insoddisfatto delle terne proposte dalla commissione selezionatrice per i direttori di Musei Reali di Torino, Galleria dell’Accademia di Firenze-Musei del Bargello, Parco Archeologico del Colosseo, Museo Nazionale Romano, Archeologico di Napoli. Invece la soddisfazione del ministro della cultura ci deve essere pur stata, se nell’arco di poche ore da quelle perplessitĂ , siamo arrivati alle nomine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova custode del David: “Un itinerario su Michelangelo che colleghi Accademia e Bargello”