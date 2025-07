Sovraffollamento carceri Grippo Azione | Basta voltare lo sguardo si deve agire adesso e…

La deputata del partito di Carlo Calenda è stata da poco a Rebibbia, anche in visita dall’ex Sindaco Alemanno esorta a sbrigarsi: “Liberazione anticipata è soluzione” Andare in visita nei penitenziari a trovare i detenuti per diversi politici, spesso e volentieri, alla fine si traduce in una specie di passerella che poi, una volta terminata, finisce lì e porta a poco, con promesse che poi cadono nel vuoto. E’ un momento drammatico per le carceri italiane e ci sono alcuni deputati e senatori che sono andati a Rebibbia, ma terminata la loro visita, si sono giĂ messi al lavoro per cercare di portare avanti la battaglia del sovraffollamento, ma soprattutto di trovare una soluzione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Grippo (Azione): “Basta voltare lo sguardo, si deve agire adesso e…”

In questa notizia si parla di: carceri - sovraffollamento - grippo - azione

Sovraffollamento carcerario: criticitĂ nel 'Piano Carceri' secondo la Corte dei conti - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza, anche alla luce dei dati del Ministero della Giustizia.

