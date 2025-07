Precipita in parapendio | morto Felix Baumgartner il re delle sfide estreme

Aveva sfidato continuamente i propri limiti spingendo i confini fisici del volo umano, fino ad essere il primo a rompere il muro del suono a corpo libero, fino al salto dalla stratosfera. Felix Baumgartner, 56 anni, austriaco, √® morto oggi nelle Marche in un incidente a Porto Sant'Elpidio (Fermo) mentre era in volo con un parapendio a motore. Ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore,. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Precipita in parapendio: morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme

