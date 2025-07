Lucumi Inter il colombiano opportunità di mercato? Il suggerimento de Il Resto del Carlino

Il difensore del Bologna Jhon Lucumi potrebbe essere un’opportunitĂ sul mercato per l’Inter, alla ricerca di un nuovo centrale per Chivu. Jhon Lucumi, difensore centrale colombiano di 27 anni, è uno dei nomi che l’ Inter sta valutando come possibile rinforzo per la propria difesa. Dopo che la sua clausola di 28 milioni di euro è scaduta, il Bologna ha abbassato la richiesta per un’eventuale cessione, fissando il prezzo a 25 milioni di euro, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino. Questo potrebbe aprire uno scenario interessante per l’ Inter, che è alla ricerca di un nuovo centrale per rinforzare la retroguardia, soprattutto in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

