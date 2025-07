Concorso ordinario IRC | al via le prove scritte per oltre 6mila candidati

Sono iniziate ieri e oggi si sono concluse le prove scritte del concorso ordinario IRC. Oltre 6.000 candidati hanno partecipano alle selezioni per i ruoli nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, un passaggio decisivo per la stabilizzazione professionale nel sistema scolastico. Le date e i numeri del concorso ordinario IRC Le procedure di selezione per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

