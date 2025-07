Nuove carte di magic | the gathering risolvono i problemi dei secret lair

La gestione delle Secret Lair di Magic: The Gathering ha subito recenti modifiche volte a migliorare l'accessibilità e ridurre le problematiche legate alla rivendita scalping. La transizione da stampa su richiesta a produzioni in quantità limitata ha generato discussioni tra i giocatori, soprattutto per la difficoltà nel reperire alcune edizioni e per l'aumento dell'interesse da parte dei rivenditori secondari. Questo articolo analizza le principali strategie adottate da Wizards of the Coast per fronteggiare tali criticità , con un focus particolare sulle politiche di distribuzione e sui risultati ottenuti finora.

