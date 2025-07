Napoli parte una nuova stagione | fiducia e ambizione per consolidarsi ai vertici

Il Napoli riparte da Dimaro: inizia oggi la nuova stagione azzurra. Con il raduno ufficiale ai piedi delle Dolomiti, prende il via il ritiro estivo del Napoli. Dopo una stagione di successo, la squadra si è ritrovata oggi a Dimaro Folgarida per dare il via ai lavori in vista del prossimo campionato. Il gruppo ha svolto la prima sessione di allenamento sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, mentre il club ha diffuso il primo comunicato ufficiale della nuova annata, segno che la macchina azzurra si è rimessa in moto. Leggi anche: Napoli, i convocati per Dimaro-Folgarida: assente Osimhen Day 1: Iniziano gli allenamenti a Dimaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, parte una nuova stagione: fiducia e ambizione per consolidarsi ai vertici

In questa notizia si parla di: napoli - stagione - fiducia - ambizione

Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore - (Adnkronos) – Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - A pochi giorni dalla decisiva partita contro il Parma, Antonio Conte sa che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, probabilmente, fino al termine della stagione.

Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore - (Adnkronos) – Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

“Ricomincio da... Tre” Siamo orgogliosi di annunciare la conferma del Coach Massimo Massaro alla guida della Promobasket Marigliano per la prossima stagione! Un segnale forte di continuità, fiducia e ambizione. Coach Massaro è una garanzia, un punt Vai su Facebook

Napoli women, David Sassarini sogna in grande; Atletico Campoli, riparte l'ambizione: mister Pagnozzi in panchina e Girardi alla guida del mercato; Cagliari, il piano Giulini per il 2025-26: ambizione, motivazione e fiducia nel futuro.

Napoli, parte una nuova stagione: fiducia e ambizione per consolidarsi ai vertici - Con il raduno ufficiale ai piedi delle Dolomiti, prende il via il ritiro estivo del Napoli. ilnapolista.it scrive

Napoli - Presentate le maglie Home and Away per la stagione 2025/26 - Nel comunicato ufficiale, la SSC Napoli spiega nel dettaglio la simbologia dietro le due, splendide maglie per la stagione 2025/26. Come scrive stabiachannel.it