Torino, dodicenne investita mentre attraversava sulle strisce: è grave

Unaè statapedonali in corso Grosseto a. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e la ragazza è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita.Leggi anche: Napoli, incendio in centro: a fuoco il locale della movidaL’incidente e le condizioni della ragazzaLa ragazzina stava attraversando la strada quando una Ford Venus l’ha travolta. L’impatto è stato così violento che ha sfondato il parabrezza dell’auto. La giovane ha riportato untrauma cranico facciale e diverse fratture. I genitori sono stati immediatamente avvisati e trasportati in ospedale in codice rosso.Preoccupazioni dei residentiL’incidente ha riacceso le preoccupazioni dei residenti di corso Grosseto, che da tempo segnalano la pericolosità della zona.