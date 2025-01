Iodonna.it - La principessa sta tornando gradualmente ai suoi impegni. E pure i look rispecchiano una rinnovata attenzione alla sostenibilità

Stanormalità e questo è già un primo segnale positivo. Kate Middleton ha trascorso una giornata in Galles per una serie diufficiali che intrecciano l’al sociale e il sostegno alle eccellenze locali: prima ha visitato l’hospice pediatrico T? Hafan, di cui è diventata patrona, e poi la manifattura tessile Corgi, simbolo della tradizione britannica. Senza clamore, senza eccessi, laha confermato il suo approccio misurato, anche attraverso la scelta di unraffinato e già visto in passato, in linea con la sua sensibilità verso una moda consapevole. Kate Middleton: i royalpiù belli guarda le foto Il(riciclato) di Kate Middleton: vestito a quadri e fioccoPer la giornata di incontri, Kate ha indossato un abito a quadri bianco e nero di Zara, un capo che fa già parte del suo guardaroba.