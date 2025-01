Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese batte un altro colpo. Ingaggiato Luca Bacchin

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del mercato dei professionisti laufficializza un nuovo innesto. Si tratta di(nella foto), esterno offensivo, impiegabile anche come seconda punta, che si trasferisce in bianconero con la formula del prestito secco dal Perugia. Il classe 2003 si forma nelle giovanili del Brescia per poi passare al Real Calepina, dove fa il suo esordio neldei grandi nel campionato diD prima del trasferimento al Chieri, esperienza che gli vale il salto nelprofessionistico. Nell’estate dello scorso anno approda a Perugia, dove fa la conoscenza di mister Alessandro Formisano, raccogliendo in totale 18 gettoni., che indosserà la maglia numero 29, si è già unito al gruppo bianconero per i suoi primi passi in questa nuova avventura.