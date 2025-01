Movieplayer.it - Millie Bobby Brown e Chris Pratt in una nuova clip di The Electric State, film dei fratelli Russo

Leggi su Movieplayer.it

Il 14 marzo arriverà su Netflix ilThe, diretto dai, ecco unacon star. Netflix ha condiviso unadelThe, diretto dai, in arrivo in streaming dal 14 marzo. Nel video si possono vedere i protagonisti interpretati damentre parlano del passato e si ritrovano alle prese con una situazione complicata. Cosa racconterà TheAnthony e Joesono stati impegnati dietro la macchina da presa di The, unretrofuturistico in cui un'adolescente orfana () attraversa l'Ovest americano alla ricerca del fratello minore in compagnia di un robot tenero ma misterioso e di un .