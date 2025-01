Ilfattoquotidiano.it - Il cda uscente di Generali promette 7 miliardi ai soci: “Scalate ostili? Siamo più forti che mai”

capaci di navigare in ogni scenario avverso, perchémolto resilienti e diversificati”, L’amministratore delegato delle, Philippe Donnet, prova a gettare acqua sul fuoco dell’assalto lanciato sulla compagnia da Caltagirone evia Montepaschi e Mediobanca. “La contendibilità non impedisce il lavoro che deve fare l’azienda”, dice da Venezia dove il cdadel Leone ha approvato e presentato il nuovo piano industriale del Leone cheaidi euro in dividendi su tre anni.“piùche mai. Non c’è discussione. La capacità di proteggere clienti e famiglie dinon è in discussione”, ribadisce più volte, senza entrare nel merito delle partite finanziarie che si stanno giocando nel Paese e che da Siena portano a Trieste via Milano rispondendo a chi chiede come intende proteggersi la compagnia assicurativa da eventuali iniziativee dada parte di altreetà o gruppi.