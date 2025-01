Lanazione.it - Firenze, il mercato rionale di via Giardino di Bizzarria si sposta in viale Guidoni

, 30 gennaio 2025 - Da lunedì 3 febbraio ildi viadellasaràto a causa dei lavori di riqualificazione dell’attuale area mercatale, che la trasformeranno completamente rendendola una piazza propriamente detta. Nuova area mercatale e riqualificazione L’elemento di spicco sarà una tettoia sotto la quale saranno ospitati i banchi del; tutta l’area mercatale avrà più verde, più sedute e spazi pubblici che permetteranno la fruibilità della piazza anche quando ilnon c’è, per attività culturali e sociali. I lavori dureranno 13 mesi e inizieranno nelle prossime settimane, questo è il motivo per cui ildovrà necessariamentersi. Trasferimento delDal prossimo lunedì ilsarà in, nel parcheggio di fronte all’ufficio elettorale.