Consiglio comunale Napoli nella notte approvato il bilancio

Tempo di lettura: 4 minutiE’ statoa maggioranza alle 3:46 della scorsa, con l’astensione di Toti Lange e i voti contrari di Guangi, Savastano, Maresca e Longobardi, ilpreventivo del triennio 2025-2027 del Comune di, che – si rileva da palazzo San Giacomo – “segna un passaggio fondamentale per la gestione economica della città“. Ildel Comune diper il 2025 ammonta a 5.576.469.594,56 euro, di cui 1.515.385.338,70 euro destinati alla spesa corrente e 1.252.179.801,20 euro agli investimenti in opere. “L’approvazione deldi previsione per il triennio 2025-2027 innon è una mera formalità, ma rappresenta un passo avanti nel percorso di risanamento finanziario avviato nell’autunno del 2021 con l’insediamento dell’Amministrazione Manfredi, introducendo un modello di gestione conforme agli standard europei” sottolinea Enza Amato, presidente deldi