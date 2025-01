Ilrestodelcarlino.it - Una soluzione completa per la tua scrivania con la docking station di Baseus, tua con un doppio sconto su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaSpacemate diè l’accessorio perfetto per chi cerca unaall-in-one per espandere la connettività del proprio laptop (o perché no, del proprio desktop fisso, Mac o Windows che sia). Vanta il supporto a tre monitor aventi ri4K e refresh rate a 60Hz, consente il trasferimento dei dati ultra veloce e funziona anche per alimentare il portatile senza surriscaldamenti. Può trasformare il tuo laptop in una work. Disponibile sua soli 115,32€, grazie al 4% die al coupon del 25%, è l’accessorio che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Comprala con ilsuSpacemate: ladefinitiva per una produttività senza limiti a soli 115,32€ Questaoffre ben undici porte.