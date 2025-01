Quifinanza.it - Termini per l’invio della fattura elettronica: quali sono

Laè un documento digitale che certifica la cessione di beni o la prestazione di servizi, sostituendo la tradizionalecartacea. È fondamentale comprendere ie le modalità di emissione per garantire la conformità alle normative fiscali vigenti.Cos’è la data di emissioneLa data di emissione di unacorrisponde al momento in cui laviene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI).È importante distinguere tra la data di emissione e la data dell’operazione. La data dell’operazione indica il momento in cui è avvenuta la cessione del bene o la prestazione del servizio.: immediata, differita e anticipataLe fatture elettroniche, si distinguono per caratteristiche e tempistiche in:Laimmediata viene emessa contestualmente all’effettuazione dell’operazione.