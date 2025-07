Emmy 2025 | tutte le nomination

La corsa agli Emmy 2025 è finalmente iniziata, con il tortuoso dramma lavorativo di Apple “ Scissione ” in testa a tutte le serie con 27 nomination. La serie HBO sui supercriminali DC “ The Penguin ” segue a ruota con 24 candidature, seguita dalla satira hollywoodiana di Apple e Seth Rogen “ The Studio ” e dal thriller vacanziero di HBO “ The White Lotus ” con 23 candidature ciascuna. Vedi l’elenco completo delle nomination agli Emmy 2025. Lead Actor in a Drama Series Sterling K. Brown, Paradise. Gary Oldman, Slow Horses. Pedro Pascal, The Last of Us. Adam Scott, Severance. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: emmy - nomination - tutte - serie

Matlock cast svela i dettagli sulla nomination record agli emmy del loro star - le candidature agli Emmy 2025 e il record potenziale di Kathy Bates. Le nomination per i Primetime Emmy Awards del 2025 sono in fase di votazione, con l’annuncio ufficiale previsto dopo la chiusura delle preferenze, il 15 luglio.

Programmi hg tv cancellati ricevono nomination agli emmy e i fan reagiscono con entusiasmo - notizie in evidenza su programmi e riconoscimenti nel settore televisivo. Il panorama delle trasmissioni televisive è costantemente soggetto a cambiamenti, con cancellazioni, rinnovi e riconoscimenti che attirano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Aspettando le candidature agli Emmy 2025: Le serie tv di Sky e NOW in odore di nomination - La Television Academy annuncia oggi le nomination dei 77esimi Primetime Emmy Awards. Ecco, secondo i pronostici, le Serie TV disponibili o in arrivo su Sky e NOW favorite per la corsa al prestigioso premio.

Emmy Awards 2025, tutte le nomination della 77° edizione https://bestmovie.it/news/emmy-awards-2025-tutte-le-nomination-della-77-edizione/935738/… Vai su X

È atteso per questo pomeriggio l’annuncio delle nomination agli #Emmy 2025. Ecco, secondo i pronostici, le Serie TV disponibili o in arrivo su Sky e NOW favorite per la corsa al prestigioso premio: Vai su Facebook

Tutte le nomination degli Emmy 2025, c'è anche la vostra serie preferita?; Emmy Awards 2025, tutte le nomination della 77° edizione; Emmy Awards 2025, svelata la data della 77esima edizione dei premi televisivi.

Emmy 2025, tutte le nomination, c'è anche la vostra serie preferita? - A guidare la lista delle candidature ci sono titoli come The Last of Us, Scissione, The White Lotus, Paradise e The Bear ... Si legge su wired.it

Tra (tutte) le nomination degli Emmy Awards 2025 c'è la tua serie TV preferita - 30 ora italiana la Television Academy ha finalmente ufficializzato le serie tv, gli attori e la lista di tutti i nominati ai 77esimi Primetime Emmy Awards ... Secondo elle.com